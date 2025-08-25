Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дрикус дю Плесси опубликовал пост после поражения от Чимаева на UFC 319

Дрикус дю Плесси опубликовал пост после поражения от Чимаева на UFC 319
Комментарии

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси прокомментировал поражение в бою с Хамзатом Чимаевым, состоявшемся на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Я открыто принимаю это поражение, поскольку, как бы я ни ненавидел его, это такая же часть нашей жизни. И я верю, что это необходимо мне в погоне за величием. Без горького сладкое не было бы сладким.

Поражение пробудило во мне желание, превосходящее былое доминирование. Моё возвращение к славе и стремление к величию будут невообразимы для обычного человека», — написал дю Плесси в социальных сетях.

Материалы по теме
«Больше никто». Биспинг назвал единственного бойца, способного победить Чимаева

Чимаев прибыл в ОАЭ с титулом после победы над дю Плесси

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android