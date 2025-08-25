Дрикус дю Плесси опубликовал пост после поражения от Чимаева на UFC 319

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси прокомментировал поражение в бою с Хамзатом Чимаевым, состоявшемся на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Я открыто принимаю это поражение, поскольку, как бы я ни ненавидел его, это такая же часть нашей жизни. И я верю, что это необходимо мне в погоне за величием. Без горького сладкое не было бы сладким.

Поражение пробудило во мне желание, превосходящее былое доминирование. Моё возвращение к славе и стремление к величию будут невообразимы для обычного человека», — написал дю Плесси в социальных сетях.

