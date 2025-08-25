Минеев: хочу, чтобы Фахретдинов стал чемпионом UFC

Звёздный российский боец смешанного стиля Владимир Минеев высказался о полусредневесе UFC и соотечественнике Ринате Фахретдинове.

«Помимо того, что он татарин, он ещё и уроженец Республики Мордовия, как и я. Мы с Ринатом очень близко знаем друг друга. Правда, не всегда удаётся смотреть бои с его участием, но мы часто созваниваемся, и я, безусловно, его поддерживаю. Хочу, чтобы он стал чемпионом UFC. И тогда в Мордовии на одного татарина и чемпиона станет больше», — приводит слова Минеева «Татар-информ».

Напомним, 6 сентября на турнире UFC Fight Night 258 в Париже (Франция) Фахретдинов сразится со шведом Андреасом Густафссоном.