Пауло Коста заявил о готовности сразиться с Дрикусом дю Плесси

Пауло Коста заявил о готовности сразиться с Дрикусом дю Плесси
Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста заявил о готовности провести поединок с экс-чемпионом южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Я подерусь в этом году. У меня остался один бой в 2025-м, и я проведу его до Рождества. Дрикус только что потерял пояс. Это непредсказуемый и жёсткий соперник, получился бы отличный бой», — сказал Коста в подкасте Submission Radio.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (США), Коста единогласным решением судей победил россиянина Романа Копылова.

