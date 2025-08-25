Рафаэль Физиев высказался о предстоящем бое с Оливейрой в Бразилии

Азербайджанский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев прокомментировал организацию поединка с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой, который состоится 11 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Он — легенда, чуваки. Кажется, у него больше всего бонусов в лёгком весе. Он — монстр, я давно был его фанатом, смотрел его бои ещё до прихода в UFC. И теперь буду драться ним, вау… Это сильно мотивирует меня.

Сейчас он на четвёртом месте, он только что дрался за пояс. У меня появился большой шанс вплотную подобраться к поясу. Один шанс на миллион», — сказал Физиев в интервью YouTube-каналу Home of Fight.