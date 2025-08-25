Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рафаэль Физиев высказался о предстоящем бое с Оливейрой в Бразилии

Рафаэль Физиев высказался о предстоящем бое с Оливейрой в Бразилии
Комментарии

Азербайджанский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев прокомментировал организацию поединка с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой, который состоится 11 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Он — легенда, чуваки. Кажется, у него больше всего бонусов в лёгком весе. Он — монстр, я давно был его фанатом, смотрел его бои ещё до прихода в UFC. И теперь буду драться ним, вау… Это сильно мотивирует меня.

Сейчас он на четвёртом месте, он только что дрался за пояс. У меня появился большой шанс вплотную подобраться к поясу. Один шанс на миллион», — сказал Физиев в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

Материалы по теме
Официально
UFC анонсировал бой Рафаэля Физиева и Чарльза Оливейры
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android