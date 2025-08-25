Тренер Рахмонова высказался о шансах казахстанца страховать бой Делла Маддалена – Махачев

Эдуард Базров, тренер бойца полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавката Рахмонова, высказался о шансах казахстанца страховать ожидаемый чемпионский бой между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Даже если такое предложение поступит, пока что оно не поступало, мы, скорее всего, откажемся. Мы концентрируемся на своей подготовке. Надо будет гонять вес, готовиться, делать перелет. Я лично как тренер этого бы не хотел. Шавкат и команда такого же мнения. Лучше биться за титул самому», — сказал Базров в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

