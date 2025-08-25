«Никто не может вносить меня в список». Сауль Альварес — о желании Топурии подраться с ним

35-летний действующий абсолютный чемпион мира по втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес отреагировал на желание 28-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии провести с ним поединок по правилам бокса, отметив, что организация данного боя зависит целиком и полностью от него.

«Никто не может просто так включить меня в свой список соперником. Я сам вношу их в свой список, и теперь это [поединок против Илии Топурии] зависит от моего желания. Сейчас этот бой не входит в мои планы. Я на 100% сосредоточен на Кроуфорде», — приводит слова Альвареса Marca.