Бывший тренер Сен-Пьера: Чимаев — величайший средневес в истории. Забудьте про Адесанью

Фирас Захаби, являющийся бывшим тренером члена Зала славы UFC, а также экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера, высоко оценил выступление 31-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в категории до 84 кг Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Их бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился победой борза единогласным решением судей.

«Что меня больше всего поразило в этом поединке? Семь секунд [потратил Чимаев], чтобы провести первый тейкдаун. Вот сколько ему потребовалось, чтобы чемпион мира в среднем весе оказался на спине. Семь секунд. Не только в первом раунде. Во втором отрезке у него ушло 15-20 секунд. За каждую первую минуту каждого раунда [Чимаев] укладывал Дрикуса на настил.

Даже в четвёртом раунде, когда Марк Годдард поднял их в стойку, не прошло и 20 секунд, как Дрикус вновь оказался на спине. Он не мог останавливать его переводы. По сути дю Плесси остановил один, который Хамзат попытался провести в пятом раунде. ДДП наконец-то сделал спролл. Это был пятый раунд, до конца боя оставалась одна минута…

Хамзат Чимаев – величайший боец в истории среднего веса. Я готов ставить на его победу в каждом из гипотетических поединков. Исраэль Адесанья, Дрикус дю Плесси, пиковый Андерсон Сильва… Забудьте про этих парней.

Хамзат бы уничтожил каждого из них. У них не было бы никаких шансов. Хамзат – это Хабиб Нурмагомедов, но в среднем дивизионе», — сказал Захаби в видео на YouTube-канале Tristar Gym.