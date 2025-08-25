Чемпион WWE затроллил фанатов «Ньюкасла», надев футболку «Ливерпуля» с именем Исака

35-летний ирландский рестлер Джей Ди Макдона, выступающий в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE) и являющийся командным чемпионом Raw вместе с Финном Балором, во время домашнего шоу в Ньюкасле затроллил фанатов «Ньюкасл Юнайтед».

Макдона во время командного матча «Судного дня» против Пенты, СМ Панка и Эл Эй Найта снял свою майку, под которой оказалось игровое джерси «Ливерпуля». Фанаты встретили Джей Ди, который отыгрывает роль хилла , гулом. Через пару мгновений Макдона повернулся спиной, на которой был напечатан девятый игровой номер с фамилией Исак, что вызвало недовольство у фанатов, так как звезда «Ньюкасл Юнайтед» Александр Исак отказывается играть за команду и хочет уйти в «Ливерпуль».

Команды проведут очную встречу в рамках английской Премьер-лиги сегодня в 22:00 мск.