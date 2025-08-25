Скидки
Бокс/ММА Новости

Чемпион WWE затроллил фанатов «Ньюкасла», надев футболку «Ливерпуля» с именем Исака

35-летний ирландский рестлер Джей Ди Макдона, выступающий в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE) и являющийся командным чемпионом Raw вместе с Финном Балором, во время домашнего шоу в Ньюкасле затроллил фанатов «Ньюкасл Юнайтед».

Макдона во время командного матча «Судного дня» против Пенты, СМ Панка и Эл Эй Найта снял свою майку, под которой оказалось игровое джерси «Ливерпуля». Фанаты встретили Джей Ди, который отыгрывает роль хилла, гулом. Через пару мгновений Макдона повернулся спиной, на которой был напечатан девятый игровой номер с фамилией Исак, что вызвало недовольство у фанатов, так как звезда «Ньюкасл Юнайтед» Александр Исак отказывается играть за команду и хочет уйти в «Ливерпуль».

Команды проведут очную встречу в рамках английской Премьер-лиги сегодня в 22:00 мск.

