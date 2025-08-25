Скидки
Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении сына Рэмпейджа — NYT

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении бойца ММА Раджи Джексона, являющегося сыном экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Куинтона «Рэймпэйдж» Джексона, сообщили в издании New York Times и TMZ.

В ночь с субботы на воскресенье, 24 августа, Раджи посетил шоу реслинг промоушена Knokx Pro Wrestling. Во время одного из поединков Раджи вышел на ринг и набросился на одного из участников — Сико Стью (Стюарт Смит). Проведя ему амплитудный бросок, напоминающий приём из реслинга «спайнбастер», Джексон-младший нанёс порядка 20 ударов по лежавшего без сознания Стью. Рестлер был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии.

