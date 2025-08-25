Кормье: место Чимаева в рейтинге Р4Р — сразу за Топурией и Махачевым

Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье выразил уверенность, что 31-летний непобеждённый обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев должен занять третье место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).

«Мераб Двалишвили не дрался ни в одной другой весовой категории. Хамзат добился успеха в полусреднем весе, был в шаге от того, чтобы получить титульный бой, и должен был стать чемпионом уже там. Он победил Камару Усмана, который был чемпионом в полусреднем весе. Так что, думаю, его место сразу за Илией Топурией и Исламом Махачевым», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.