Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев сообщил, когда собирается перейти в тяжёлый вес

Магомед Анкалаев сообщил, когда собирается перейти в тяжёлый вес
Комментарии

33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев выразил готовность к переходу в тяжёлый вес, отметив, что он собирается сделать это поле того, как проведёт ещё два поединка в категории до 93 кг.

— Готов ли ты рассмотреть переход в тяжёлый вес ради наследия, чтобы его укрепить?
— Да, меня посещают такие мысли. Я думаю, есть там пара ребят, которым нужно защитить пояс. Ещё два-три боя [в полутяжёлом весе]… два боя, и потом уже я думаю переступить в тяжёлый дивизион», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Ранее был представлен официальный постер турнира UFC 320 с Анкалаевым и Двалишвили.

Материалы по теме
Фото
Представлен официальный постер турнира UFC 320 с Анкалаевым и Двалишвили
Материалы по теме
Китайской угрозы для Анкалаева больше нет. Чжан не прошёл проверку
Китайской угрозы для Анкалаева больше нет. Чжан не прошёл проверку
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android