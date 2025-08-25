Магомед Анкалаев сообщил, когда собирается перейти в тяжёлый вес

33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев выразил готовность к переходу в тяжёлый вес, отметив, что он собирается сделать это поле того, как проведёт ещё два поединка в категории до 93 кг.

— Готов ли ты рассмотреть переход в тяжёлый вес ради наследия, чтобы его укрепить?

— Да, меня посещают такие мысли. Я думаю, есть там пара ребят, которым нужно защитить пояс. Ещё два-три боя [в полутяжёлом весе]… два боя, и потом уже я думаю переступить в тяжёлый дивизион», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Ранее был представлен официальный постер турнира UFC 320 с Анкалаевым и Двалишвили.