Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он боялся драться с Дрикусом. Поэтому держал его на земле». Коста — о выступлении Чимаева

«Он боялся драться с Дрикусом. Поэтому держал его на земле». Коста — о выступлении Чимаева
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста раскритиковал выступление непобеждённого чеченца Хамзата Чимаева в бою с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, на кону которого стоял титул UFC в среднем весе (до 84 кг). Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Дю Плесси — очень жёсткий парень, и Хамзат Чимаев знал это. Вот почему он удерживал его так долго на настиле. И даже в пятом раунде Дрикус всё ещё был опасен. Чимаев боялся драться с ним, говоря откровенно. Он просто удерживал парня пять раундов, 25 минут…» — приводит слова Косты портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
За вторым поясом или тотальное уничтожение дивизиона? Разбираемся, что дальше для Чимаева
За вторым поясом или тотальное уничтожение дивизиона? Разбираемся, что дальше для Чимаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android