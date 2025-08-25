«Он боялся драться с Дрикусом. Поэтому держал его на земле». Коста — о выступлении Чимаева

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста раскритиковал выступление непобеждённого чеченца Хамзата Чимаева в бою с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, на кону которого стоял титул UFC в среднем весе (до 84 кг). Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

«Дю Плесси — очень жёсткий парень, и Хамзат Чимаев знал это. Вот почему он удерживал его так долго на настиле. И даже в пятом раунде Дрикус всё ещё был опасен. Чимаев боялся драться с ним, говоря откровенно. Он просто удерживал парня пять раундов, 25 минут…» — приводит слова Косты портал Bloody Elbow.