Том Аспиналл объяснил, почему решил провести бой с Ганом в ОАЭ, а не в США
32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл объяснил, почему решил провести следующий поединок против француза Сириля Гана на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ), а не на ивенте UFC 320, который должен пройти в Лас-Вегасе (США).

«Как вы могли знать, я просто обожаю Вегас. Но проблема этого города в том, что он очень далеко от Великобритании. Речь идёт о 16 часах полёта минимум, плюс восьмичасовая разница во времени. Получается, нужно уезжать из дома как минимум за несколько недель, плюс надо будет заплатить налоги, так как ты дерёшься в США.

Поэтому я предпочёл провести бой в Абу-Даби. Этот город значительно ближе [к Англии], придётся гораздо меньше времени тратить на дорогу, а разница будет лишь в три часа. Да и налоги там гораздо ниже. Кроме того, европейским фанатам смотреть наш бой с Ганом будет намного удобнее, что здорово», — приводит слова Аспиналла портал Sportskeeda.

