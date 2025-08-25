Скидки
Магомед Анкалаев ответил, готов ли он провести бой с Хамзатом Чимаевым

33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев ответил, готов ли он провести бой с 31-летним непобеждённым чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) чеченцем Хамзатом Чимаевым.

— Хамзат говорил о потенциальном переходе в категорию до 93 кг. В теории допускаешь ли ты поединок против Чимаева?
— Не знаю, я пока выступаю в этом дивизионе. Если кто-то захочет перейти, оспорить мой пояс, то я всегда говорю: «Добро пожаловать». Нет проблем, — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале Sport24.

Ранее Магомед Анкалаев сообщил, когда собирается перейти в тяжёлый вес.

