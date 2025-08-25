Джош Эмметт проведёт следующий бой на турнире UFC 320. Назван соперник

Восьмой номер рейтинга UFC в полулёгком весе американец Джош Эмметт проведёт следующий поединок против девятого номера рейтинга UFC в категории до 61 кг марокканца Юссефа Залала на турнире UFC 320, который пройдёт 5 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщила пресс-служба североамериканской лиги во время трансляции турнира UFC Fight Night 257, который состоялся 23 августа.

Джошу 40 лет. В своём рекорде он имеет 19 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и пять поражений. В качестве профессионала Эмметт дебютировал октябре 2011 года.

Юссефу, в свою очередь, 28 лет. В своём рекорде представитель Марокко имеет 17 побед, пять поражений, а один поединок был признан ничей решением судей. В качестве профессионального бойца ММА Залал дебютировал в августе 2017 года.