«Тебе пора спать, малыш». Двалишвили заявил, что собирается нокаутировать Сэндхагена

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил, что собирается победить нокаутом в предстоящем поединке против бывшего претендента на временный чемпионский пояс UFC в категории до 61 кг американца Кори Сэндхагена. Их бой состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Абу-Даби (ОАЭ) и станет соглавным событием ивента.

«Я нокаутирую Кори Сэндхагена. Прости, Кори, тебе пора спать, малыш», — сказал Двалишвили в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Представитель Грузии дебютировал как профессиональный боец ММА в 2013 году, а с 2017-го он начал выступать в UFC.

Первые два поединка в престижнейшей организации мира Двалишвили проиграл, после чего вышел на победную серию из 13 боёв. В его активе есть победы над такими бойцами, как Джон Додсон, Жозе Альдо, Пётр Ян, Генри Сехудо, Шон О’Мэлли и Умар Нурмагомедов.