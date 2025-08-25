Скидки
MrBeast сообщил, что хочет помочь рестлеру, которого избил сын легенды UFC

MrBeast сообщил, что хочет помочь рестлеру, которого избил сын легенды UFC
Комментарии

26-летний американский блогер и предприниматель Джеймс Стивен Дональдсон, известный под псевдонимом MrBeast, выразил свою готовность помочь рестлеру Сико Стью (Стюарт Смит), которого избил Раджи Джексон в воскресенье, 24 августа.

«Чёрт возьми, на это больно смотреть. Особенно потому что я читал, что этот парень был ветераном, который использовал реслинг как средство преодоления ПТСР. Честно говоря, если кто-то, связанный с ним, знает, как я могу помочь, пожалуйста, свяжитесь со мной. Если его ребёнок — фанат или я могу помочь с оплатой больничных счетов, я, конечно, помогу», — написал Дональдсон в социальной сети Х.

Раджи — боец ММА и сын экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Куинтона «Рэймпэйдж» Джексона.

Комментарии
