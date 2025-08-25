Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Худшее, что я видел». Райан Гарсия — о том, что сын «Рэмпейджа» Джексона избил рестлера

«Худшее, что я видел». Райан Гарсия — о том, что сын «Рэмпейджа» Джексона избил рестлера
Комментарии

27-летний бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия отреагировал то, что боец ММА Раджа Джексон, являющийся сыном экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Куинтона «Рэймпэйджа» Джексона, избил во время шоу реслинг-промоушена Knokx Pro Wrestling одного из участников — Сико Стью (Стюарт Смит).

«Это, наверное, худшее, что я видел за последнюю минуту. Серьёзно, о чём, брат, ты думал?» — написал Гарсия на своей странице в социальной сети Х.

Сообщается, что полиция Лос-Анджелеса уже начала расследование в отношении Раджи Джексона. В данный момент пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

