Тони Фергюсон вспомнил, как Царукян пытался с ним побороться в Таиланде

41-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Тони Фергюсон вспомнил, как второй номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян предложил ему побороться.

«Когда я снимался в том реалити-шоу в Таиланде, Арман подошёл ко мне и сказал: «Давай поборемся». Я ответил ему: «Ты не хочешь этого». Он спросил: «Почему?» После чего сказал ему: «Поскольку я потом займу твоё место в рейтинге UFC», — приводит слова Фергюсона портал Bloody Elbow.

Напомним, Тони провёл последний поединок по правилам ММА на турнире UFC on ABC 7, который состоялся 3 августа 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда он уступил удушающим приёмом в первом раунде соотечественнику Майклу Кьезе.