Фергюсон рассказал, что Макгрегор не стал драться с ним, поскольку боялся его

41-летний бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Тони Фергюсон рассказал, что в 2017 году популярный ирландский боец UFC Конор Макгрегор не стал драться с ним, поскольку Эль-Кукуй имел обширные данные о подготовке и тренировочном лагере Печально известного, которые потом мог использовать против него.

«Если дело дойдёт до боя с Макгрегором, то да, я бы согласился и нанял всех, с кем раньше работал, когда мы тренировались к нему [в 2017 году]. У меня есть полное досье о том, как Конор тренировался, что он делал и почему он это делал в то время. И поединок против меня напугал команду Макгрегора. Они не хотели иметь со мной ничего общего», — приводит слова Фергюсона портал Bloody Elbow.