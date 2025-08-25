Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фергюсон рассказал, что Макгрегор не стал драться с ним, поскольку боялся его

Фергюсон рассказал, что Макгрегор не стал драться с ним, поскольку боялся его
Аудио-версия:
Комментарии

41-летний бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Тони Фергюсон рассказал, что в 2017 году популярный ирландский боец UFC Конор Макгрегор не стал драться с ним, поскольку Эль-Кукуй имел обширные данные о подготовке и тренировочном лагере Печально известного, которые потом мог использовать против него.

«Если дело дойдёт до боя с Макгрегором, то да, я бы согласился и нанял всех, с кем раньше работал, когда мы тренировались к нему [в 2017 году]. У меня есть полное досье о том, как Конор тренировался, что он делал и почему он это делал в то время. И поединок против меня напугал команду Макгрегора. Они не хотели иметь со мной ничего общего», — приводит слова Фергюсона портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Тони Фергюсон вспомнил, как Царукян пытался с ним побороться в Таиланде
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android