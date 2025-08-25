Физиев: смогу нокаутировать Оливейру, если как следует попаду по нему. Мои удары жёсткие

10-й номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Азербайджан, Рафаэль Физиев высказался о предстоящем поединке против бывшего чемпиона UFC в категории до 70 кг бразильца Чарльза Оливейры. Их поединок состоится 11 октября на турнире UFC в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и станет главным событием спортивного мероприятия.

«Думаю, с Чарльзом всё в порядке — у него большой опыт. Медицина сейчас тоже на высоком уровне [так что сможет восстановить здоровье после нокаута]. Бой против него — это всё ещё опасный вызов. Этот нокаут никак не повлияет на наш с ним поединок.

Я — кикбоксёр. Мои удары тоже жёсткие, но если попаду по нему как следует, то наверняка смогу его нокаутировать. Многие говорят, что после нокаута ты уже не тот, точнее, подбородок. Все так говорят, но я не знаю, правда это или нет. Те, кто начинает проигрывать нокаутом, просто стареют. Не знаю, правда это или нет. Проверим», — приводит слова Физиева MMA News.