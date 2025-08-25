Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Физиев: меня будут мотивировать крики фанатов Оливейры: «Ты умрёшь». Люблю быть злодеем

Физиев: меня будут мотивировать крики фанатов Оливейры: «Ты умрёшь». Люблю быть злодеем
Аудио-версия:
Комментарии

10-й номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Азербайджан, Рафаэль Физиев ответил, как относится к тому, что предстоящий поединок против бывшего чемпиона UFC в категории до 70 кг бразильца Чарльза Оливейры состоится на его родине, в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Все в Бразилии любят Чарльза и будут кричать мне: «Э-э, ты умрёшь» (смеётся). Но я готов на 100% и рождён для этого. Это мотивирует меня. Мне больше нравится, когда публика не любит меня. В такие моменты я думаю: «О, правда? Теперь у меня есть отличный шанс избить вашего парня. И тогда все начнут меня любить». Может быть, не все, но, вероятно, 70% начнут меня уважать. Эта враждебная атмосфера мотивирует меня больше, поэтому мне это нравится. Да, люблю быть злодеем. Мне не нравится слишком большая поддержка, поскольку иногда это может слишком расслабить тебя», — приводит слова Физиева AgFight.

Материалы по теме
Главный шанс в карьере Атамана. Физиев получил большой подарок от UFC
Главный шанс в карьере Атамана. Физиев получил большой подарок от UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android