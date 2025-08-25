Физиев: меня будут мотивировать крики фанатов Оливейры: «Ты умрёшь». Люблю быть злодеем

10-й номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Азербайджан, Рафаэль Физиев ответил, как относится к тому, что предстоящий поединок против бывшего чемпиона UFC в категории до 70 кг бразильца Чарльза Оливейры состоится на его родине, в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Все в Бразилии любят Чарльза и будут кричать мне: «Э-э, ты умрёшь» (смеётся). Но я готов на 100% и рождён для этого. Это мотивирует меня. Мне больше нравится, когда публика не любит меня. В такие моменты я думаю: «О, правда? Теперь у меня есть отличный шанс избить вашего парня. И тогда все начнут меня любить». Может быть, не все, но, вероятно, 70% начнут меня уважать. Эта враждебная атмосфера мотивирует меня больше, поэтому мне это нравится. Да, люблю быть злодеем. Мне не нравится слишком большая поддержка, поскольку иногда это может слишком расслабить тебя», — приводит слова Физиева AgFight.