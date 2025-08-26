Скидки
Анкалаев — о бое с Перейрой: статистика говорит, что выходить на реванш против меня опасно
33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев поделился мыслями насчёт предстоящего реванша с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 25 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

— Каким ты видишь реванш против Перейры? Как он пройдёт?
— Ну я думаю, что реванш пройдёт намного легче, чем первый поединок. Статистика говорит, что выходить на реванши против меня опасно. Думаю, что это также подтвердится.

Я действительно хочу, чтобы Алекс вышел на этот бой полностью готовым, чтобы потом не было никаких вопросов к результату. Не хочу слышать разговоров, как в прошлый раз, о том, что он не был готов или что-то было не сделано. Я хочу, чтобы он подошёл в отличной форме и чтобы после нашего боя у него не было оправданий, — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале Sport24.

Новости. Бокс/ММА
