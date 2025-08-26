«Они умны». Фергюсон сообщил, что семья Хабиба убедила того не выходить на поединок с ним

41-летний бывший обладатель временного титула UFC в лёгкой весовой категории американец Тони Фергюсон выразил уверенность, что окружение члена Зала славы UFC, а также экс-чемпиона UFC в категории до 70 кг россиянина Хабиба Нурмагомедова убедило того не драться с ним.

«Хабиб слишком занят, объедаясь тирамису и дерьмом. Я имею в виду, что его команда, семья и менеджеры были достаточно умны, чтобы убедить Хабиба в следующем: «Ты не хочешь драться с этим парнем», — приводит слова Фергюсона Bloody Elbow.

Напомним, Эль Кукуй и Орёл пытались подраться пять раз, однако каждый раз возникали форс-мажорные обстоятельства, в результате которых их поединок отменялся. В последний раз бойцов пытались свести на турнире UFC 249. Однако ввиду действия запрета на авиаперелёты из-за пандемии коронавируса Хабиб не смог прилететь в США. В результате Тони разделил октагон с Джастином Гэтжи и уступил ему техническим нокаутом в пятом раунде.