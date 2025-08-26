Тренер Бенавидеса сделал заявление о возможном бое с Бетербиевым

Хосе Бенавидес, отец и тренер чемпиона WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дэвида Бенавидеса, высказался о возможном поединке американца с россиянином Артуром Бетербиевым.

«Мы уже приняли бой с Бетербиевым. Мы уже сказали: «Мы готовы! Погнали!» Затем, я надеюсь, мы сразимся с Биволом. Именно эти бои сейчас имеют смысл. Если Ярд травмируется, то поединок с Бетербиевым состоится уже в ноябре», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.

Напомним, 22 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бенавидес проведёт защиту против британца Энтони Ярда.

