Алджамейн Стерлинг вошёл в топ-5 полулёгкого веса UFC

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC Fight Night 257, состоявшегося 23 августа на турнире в Шанхае (Китай).

Бывший чемпион американец Алджамейн Стерлинг вошёл в топ-5 полулегкого веса (до 65 кг) после победы над экс-претендентом соотечественником Брайаном Ортегой.

Рейтинг полулёгкого веса UFC (топ-10)

Чемпион – Александр Волкановски (Австралия)

1. Мовсар Евлоев (Россия).

2. Диего Лопес (Бразилия).

3. Яир Родригес (Мексика).

4. Лерон Мерфи (Великобритания).

5. Алджамейн Стерлинг (США).

6. Арнольд Аллен (Великобритания).

7. Брайан Ортега (США).

8. Джош Эмметт (США).

9. Юссеф Залал (США).

10. Жин Силва (Бразилия).