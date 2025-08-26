Пол Хьюз — о реванше с Усманом Нурмагомедовым: сломаю его ближе к концу боя

Ирландский боец лёгкого веса (до 70 кг) Пол Хьюз высказался о предстоящем реванше с россиянином Усманом Нурмагомедовым, который состоится 3 октября на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

«Я сломаю его ближе к концу поединка. Возможно, финиширую его ещё раньше. Вы видели мой последний бой, нокаут за 34 секунды, так что у меня есть шанс. Как только я одержу победу, то вызову его на трилогию. Счёт будет 1-1, и мне нужно будет навсегда покончить с этим парнем», – приводит слова Хьюза издание MMAJunkie.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в марте и завершился победой Нурмагомедова большинством судейских голосов.