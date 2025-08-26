Скидки
Экс-чемпион UFC — о бое Чимаева и дю Плесси: они выглядели как бойцы разного уровня

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик американец Доминик Круз прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Дю Плесси говорит, что за шесть месяцев заполнит проблемы. Но если быть честным, это не шесть месяцев. Он ни разу не смог вырваться, не так ли?

Если смотреть на разницу в этом бою, то они выглядели как бойцы совершенно разного уровня. Если бы дю Плесси смог выбраться один раз, я бы сказал иначе. Но он этого не сделал. Он не смог», — сказал Круз в подкасте Anik & Florian Podcast.

