Российский блогер подарил Чимаеву раритетный «Роллс-Ройс»

Российский блогер подарил Чимаеву раритетный «Роллс-Ройс»
Известный российский блогер Михаил Литвин встретился с чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзатом Чимаевым.

Литвин подарил бойцу раритетный автомобиль марки «Роллс-Ройс» и сделал совместное фото с обладателем титула престижнейшей организации мира.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В августе 2025-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, победив единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Всего на его счету в организации девять побед.

Ранее Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему Чимаев не финишировал Дрикуса дю Плесси на UFC 319.

