Российский блогер подарил Чимаеву раритетный «Роллс-Ройс»

Известный российский блогер Михаил Литвин встретился с чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзатом Чимаевым.

Литвин подарил бойцу раритетный автомобиль марки «Роллс-Ройс» и сделал совместное фото с обладателем титула престижнейшей организации мира.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В августе 2025-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, победив единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Всего на его счету в организации девять побед.

Ранее Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему Чимаев не финишировал Дрикуса дю Плесси на UFC 319.

Материалы по теме Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему Чимаев не финишировал дю Плесси

Чимаев прибыл в ОАЭ с титулом после победы над дю Плесси