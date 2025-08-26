Скидки
Ренье де Риддер оценил победу Чимаева над дю Плесси

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) голландец Ренье де Риддер прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Критика Хамзата отчасти заключается в том, что он, судя по всему, не слишком рисковал. Он вышел на распятие… И нужно отдать должное Дрикусу, он уперся головой в плечо, из-за чего дистанции [для удара] не было. Несмотря на то что Хамзат удерживал контроль, он не использовал шансы. Он больше контролировал, чем пытался нанести урон или провести приём. Понимаю, он не хотел рисковать, но мне бы хотелось увидеть больше граунд-энд-паунда», — сказал де Риддер в интервью MMAJunkie.

