Гаджиев — о бое Евлоева за титул UFC: это неминуемо

Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что неубеждённый боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев станет претендентом на титул.

«Как бы ни сопротивлялся Дана Уайт, это неминуемо. Нельзя человеку не давать бой [за титул], если он побеждает. Да, для многих скучная манера. Кто сильно любит борьбу, может, кайфует с этих боёв. Даже они ждут от Мовсара досрочную победу. Может, она всё-таки случится в титульном бою», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Ранее чемпион UFC Волкановски высказался о несостоявшемся бое с Евлоевым.

