Соннен: Чимаев был скучным в бою с дю Плесси, и это его вина

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик американец Чейл Соннен прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Чимаев был скучным в этом бою, и это его вина и вина рефери. Знаю, о чём вы думаете: «Хорошо, третьим, кого осудят, должен стать Дрикус». Нет. Найдите мне такую новость. Вы ее не найдёте. О Дрикусе не говорят, хотя он провёл в клетке столько же времени. Вина лежит на Чимаеве. И рефери», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

