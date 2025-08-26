Тренер О’Мэлли: Чимаев — самый пугающий чемпион в истории среднего веса UFC

Тим Уэлч, тренер экс-чемпиона UFC американца Шона О’Мэлли, высказался о новом обладателе титула организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.

«Хамзат бросился в грэпплинг через пять секунд после начала боя, а во втором раунде он забрал у Дрикуса [дю Плесси] спину через 10 секунд. Кто способен на такое? Чимаев — самый пугающий чемпион среднего веса в истории. Никто не захочет драться с ним, он уничтожил Дрикуса», — сказал Уэлч на своем YouTube-канале.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В августе 2025-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, победив единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Всего на его счету в организации девять побед.