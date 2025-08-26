Скидки
О’Мэлли: я запутался, пытаясь быть похожим на Макгрегора

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о своем отношении к экс-чемпиону организации в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору.

«Считал ли я Макгрегора образцом для подражания? Сто процентов. То, как он вёл себя в боях, с какой уверенностью говорил о том, что, по его мнению, произойдёт: «Я нокаутирую этого парня во втором раунде». Я многое извлёк из этого. Я думал: «Окей, я могу быть настолько уверен в себе». Но в каком-то смысле я запутался, слишком сильно пытаясь быть похожим на Макгрегора вместо того, чтобы быть собой», — сказал О’Мэлли в интервью YouTube-каналу THE MMA LAB.

