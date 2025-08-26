«Этим можно воспользоваться». Мухаммад дал совет Махачеву перед боем с Делла Маддаленой

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался об ожидаемом поединке за титул между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Я считаю, что ему нужно переводить всё в партер. Его навыки в партере намного лучше. Я чувствую, что Джек совершает слишком много ошибок на земле и Ислам может этим воспользоваться.

Будет интересно посмотреть на размеры Ислама, насколько он будет силён, я хочу это увидеть», — сказал Мухаммад в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал трёх соперников для Махачева в полусреднем весе UFC.