Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Этим можно воспользоваться». Мухаммад дал совет Махачеву перед боем с Делла Маддаленой

«Этим можно воспользоваться». Мухаммад дал совет Махачеву перед боем с Делла Маддаленой
Комментарии

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался об ожидаемом поединке за титул между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Я считаю, что ему нужно переводить всё в партер. Его навыки в партере намного лучше. Я чувствую, что Джек совершает слишком много ошибок на земле и Ислам может этим воспользоваться.

Будет интересно посмотреть на размеры Ислама, насколько он будет силён, я хочу это увидеть», — сказал Мухаммад в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал трёх соперников для Махачева в полусреднем весе UFC.

Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов назвал трёх соперников для Махачева в полусреднем весе UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android