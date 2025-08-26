Экс-чемпион: скоро Канело поймёт, что Кроуфорд — величайший, как Али и Шугар Рэй Робинсон

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли высказался о поединке между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Просто поверьте, Кроуфорд — абсолютно особенный зверь. Он Майкл Джордан, он величайший во все времена. Он Али, он Шугар Рэй Робинсон. В нем даже что-то от Мейвезера. И Канело скоро это поймёт. Вы все скоро это поймёте. Он заставит вас всех поверить. Считайте, что это уже предопределено», — сказал Брэдли на своём YouTube-канале.

Ранее американский тренер Ронни Шилдс объяснил, как Кроуфорду побить Канело.

Подготовка Кроуфорда к бою против Канело