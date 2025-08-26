Кёртис Блэйдс сказал, что нужно для победы над Томом Аспиналлом

Американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Кёртис Блэйдс ответил, что нужно сделать для победы над действующим чемпионом британцем Томом Аспиналлом.

«Для начала нужно вытащить его из первого раунда. Мы должны увидеть, хватит ли ему кондиций, чтобы сохранить ту же скорость. И нужно использовать борьбу. Это была моя ошибка в последнем бою с ним. Я не боролся, и это моё самое большое сожаление.

Он очень быстр, очень атлетичен. А лучший способ убрать скорость — это убрать дистанцию. Не будет скорости, если вы будете находиться близко. Задача заключается в том, чтобы сократить дистанцию. И это нужно делать в начале [боя]. Если вы дадите ему распрыгаться, он находит ритм и дистанцию», — сказал Блэйдс в интервью YouTube-каналу The Schmo.