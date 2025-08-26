Хьюз — об Усмане Нурмагомедове: если вы оскорбляете ирландца, то будьте готовы к ответу

Бывший претендент на титул Bellator в лёгком весе ирландец Пол Хьюз высказался о напряжении между своей командой и лагерем чемпиона PFL в лёгком весе россиянина Усмана Нурмагомедова.

«Как пройдёт наша встреча перед боем? Думаю, время покажет. Я всегда подхожу к этому с уважением. Именно так я веду бизнес. Но если кто-то нападает на меня, вам лучше поверить, что я отомщу ему. Вы недавно убедились в этом на примере его менеджмента.

В ответ на свои сообщения я получил несколько твитов от его менеджера, и, если вы нападаете на ирландца с какими-то оскорблениями, вам лучше быть готовым к тому, что вы услышите что-то в ответ. Я всегда буду относиться к нему с уважением, если только кто-то не проявит ко мне неуважения», — приводит слова Хьюза издание MMAJunkie.