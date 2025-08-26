Скидки
Даниэль Кормье ответил, хотел ли бы он стать главой UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье ответил, хотел ли бы он стать главой организации.

«Это работа мечты для любого. Конечно, я бы с удовольствием занялся чем-то подобным, если бы мне когда-нибудь доверили это, я бы сделал всё возможное.

Это одна из крупнейших спортивных организаций в мире, была проделана настолько большая работа по её созданию, что теперь достаточно просто работать по принципу «не облажайся». Хотя Дана так увлечён этим, я не могу представить UFC без него», — сказал Кормье в подкасте Club Shay Shay.

