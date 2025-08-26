Скидки
«Никогда не чувствовал себя настолько в мире с собой». Макгрегор показал фото с семьёй

«Никогда не чувствовал себя настолько в мире с собой». Макгрегор показал фото с семьёй
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал в социальных сетях фотографию с семьёй. Спортсмен сопроводил снимок коротким комментарием о своём состоянии и ценностях.

Конор Макгрегор с семьёй

Конор Макгрегор с семьёй

Фото: Из личного архива

«Никогда в жизни я не чувствовал себя настолько в мире с самим собой, как сейчас. Иисус — Царь! Семья — это жизнь! Спасибо», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети.

Конор Макгрегор — ирландский боец смешанных единоборств, наиболее известный выступлениями в UFC. Он становился чемпионом в лёгком и полулёгком весе. Последний бой в ММА спортсмен провёл в 2021 году против Дастина Порье. Сейчас он продолжает готовиться к возвращению в октагон.

