Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: экс-чемпион тяжёлого дивизиона Кормье провёл спарринг с легковесом

Видео: экс-чемпион тяжёлого дивизиона Кормье провёл спарринг с легковесом
Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье провёл спарринг с легковесом.

За свою карьеру в смешанных единоборствах Кормье провёл 25 поединков, одержав победу 22 раза. Завершил свою карьеру Даниэль в 2020 году после того, как во второй раз проиграл хорвато-американскому атлету Стипе Миочичу. Их первый поединок прошёл 17 августа 2019 года на UFC 241 — Кормье проиграл в четвёртом раунде техническим нокаутом и утратил титул в тяжёлом весе.

В реванше, состоявшимся спустя год на UFC 252, Даниэль уступил единогласным решением и объявил о завершении карьеры.

Материалы по теме
Даниэль Кормье ответил, хотел ли бы он стать главой UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android