Видео: экс-чемпион тяжёлого дивизиона Кормье провёл спарринг с легковесом

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье провёл спарринг с легковесом.

За свою карьеру в смешанных единоборствах Кормье провёл 25 поединков, одержав победу 22 раза. Завершил свою карьеру Даниэль в 2020 году после того, как во второй раз проиграл хорвато-американскому атлету Стипе Миочичу. Их первый поединок прошёл 17 августа 2019 года на UFC 241 — Кормье проиграл в четвёртом раунде техническим нокаутом и утратил титул в тяжёлом весе.

В реванше, состоявшимся спустя год на UFC 252, Даниэль уступил единогласным решением и объявил о завершении карьеры.