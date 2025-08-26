«Навечно опозорились». Дочь Осборна в гневе из-за речи чемпионки WWE на шоу

40-летняя английская певица и актриса Келли Осборн, являющаяся дочерью легендарного рок-музыканта Оззи Осборна, пришла в гнев из-за речь интерконтинентальной чемпионки WWE Бекки Линч на шоу Raw, которое прошло в ночь на 26 августа в Бирмингеме, Англия.

Линч вышла к английской публике в роли хилла , прочитав стандартную для негативного персонажа речь про город, в котором проходит шоу: «К счастью для себя, я не проведу поединок в Бирмингеме. Да и вообще, единственное хорошее, что было в Бирмингеме, умерло месяц назад. Но, к чести Оззи Осборна, ему хватило ума переехать отсюда в Лос-Анджелес, нормальный город. Потому что если бы я жила в Бирмингеме, то тоже умерла бы», — сказал Линч в эфире Raw на Netflix.

Келли Осборн, используя социальные сети, ответила Линч: «Бекки Линч, ты — неуважительный мешок с мусором! Бирмингем не стал бы мочиться на тебя, даже если бы ты была в огне. WWE, вы навечно опозорились за то, что позволяете говорить такие вещи о моём отце и его доме!!!»

Также Бекки, родившаяся в Ирландии, попала в заголовки многих английских СМИ, которые её раскритиковали за эту речь, хоть она и была в образе.