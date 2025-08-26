Скидки
Видео: Махачев провёл день ног перед поединком с Делла Маддаленой

33-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев показал кадры из своего тренировочного лагеря в преддверии поединка за титул в категории до 77 кг с австралийским чемпионом Джеком Делла Маддаленой.

Предполагается, что поединок Махачева и Делла Маддалены станет главным событием турнира UFC 322, который, скорее всего, состоится в ноябре в Нью-Йорке (США).

В своём последнем поединке Ислам защищал чемпионство в лёгком весе в бою с бразильцем Ренато Майкано, которого победил болевым приёмом, поставив рекорд по последовательным защитам титула в лёгком весе. После пояс стал вакантным.

