Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайт — о рабочем графике в UFC: его нет, мне всё равно, когда вы сделаете свою работу

Уайт — о рабочем графике в UFC: его нет, мне всё равно, когда вы сделаете свою работу
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт рассказал о принципах работы в организации и подчеркнул, что сотрудники не привязаны к стандартному рабочему графику. По его словам, главное — выполнить задачи, а не сидеть в офисе по расписанию.

«У нас в UFC нет этой системы, где у сотрудника смена с девяти до пяти, и, если тебя нет на работе в 9:03, тебе выписывают выговор. Тут все взрослые люди. Они знают, что нужно делать. Сделайте свою работу. Мне всё равно, сделаете вы её в девять утра или в девять вечера – просто сделайте это. Если у вашего ребёнка спектакль, школьное мероприятие, тренировка или игра – я надеюсь, вы там будете. Это для меня важно. Мы ведём бизнес совершенно по-другому», – приводит слова Уайта HappyPunch.

Материалы по теме
Даниэль Кормье ответил, хотел ли бы он стать главой UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android