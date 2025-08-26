Уайт — о рабочем графике в UFC: его нет, мне всё равно, когда вы сделаете свою работу

Президент UFC Дана Уайт рассказал о принципах работы в организации и подчеркнул, что сотрудники не привязаны к стандартному рабочему графику. По его словам, главное — выполнить задачи, а не сидеть в офисе по расписанию.

«У нас в UFC нет этой системы, где у сотрудника смена с девяти до пяти, и, если тебя нет на работе в 9:03, тебе выписывают выговор. Тут все взрослые люди. Они знают, что нужно делать. Сделайте свою работу. Мне всё равно, сделаете вы её в девять утра или в девять вечера – просто сделайте это. Если у вашего ребёнка спектакль, школьное мероприятие, тренировка или игра – я надеюсь, вы там будете. Это для меня важно. Мы ведём бизнес совершенно по-другому», – приводит слова Уайта HappyPunch.