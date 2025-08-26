Соннен — о допинг-тесте Джонса: нарушают правила, так как нет уверенности в себе

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик американец Чейл Соннен поддержал экс-двойного чемпиона в тяжёлом весе и члена Зала славы Даниэля Кормье, не включившего Джона Джонса в список величайших бойцов.

«Все, кто идёт по этому пути нарушений правил, делают это, потому что где-то у них была неуверенность. Они где-то хотели добиться превосходства, а потом возвращаются и говорят: «Но я всё равно мог бы это сделать». Что ж, возможно, вы не думали, что сможете. Если бы вы были уверены в себе, что сможете, вы бы не засунули себе в задницу синтетическое химическое вещество.

Джон очень расстроился из-за этого. Он не отрицает, что совершил наезд и скрылся с места происшествия. Он не отрицает обвинения в употреблении запрещённых веществ. Это то, что его беспокоит — употреблённый пикограмм и пара неудачных тестов. Я действительно верю, что Джон мог бы стать чемпионом мира без стероидов, но где-то в глубине души в какой-то момент он усомнился в этом, и именно такую жизнь он выбрал», — сказал Соннен в эфире ESPN.