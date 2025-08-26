Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен — о допинг-тесте Джонса: нарушают правила, так как нет уверенности в себе

Соннен — о допинг-тесте Джонса: нарушают правила, так как нет уверенности в себе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик американец Чейл Соннен поддержал экс-двойного чемпиона в тяжёлом весе и члена Зала славы Даниэля Кормье, не включившего Джона Джонса в список величайших бойцов.

«Все, кто идёт по этому пути нарушений правил, делают это, потому что где-то у них была неуверенность. Они где-то хотели добиться превосходства, а потом возвращаются и говорят: «Но я всё равно мог бы это сделать». Что ж, возможно, вы не думали, что сможете. Если бы вы были уверены в себе, что сможете, вы бы не засунули себе в задницу синтетическое химическое вещество.

Джон очень расстроился из-за этого. Он не отрицает, что совершил наезд и скрылся с места происшествия. Он не отрицает обвинения в употреблении запрещённых веществ. Это то, что его беспокоит — употреблённый пикограмм и пара неудачных тестов. Я действительно верю, что Джон мог бы стать чемпионом мира без стероидов, но где-то в глубине души в какой-то момент он усомнился в этом, и именно такую жизнь он выбрал», — сказал Соннен в эфире ESPN.

Материалы по теме
«Я построил особняк в твоей голове». Джон Джонс снова обратился к Даниэлю Кормье
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android