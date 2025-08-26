Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Дуэйн Джонсон рассказал, как готовился к роли Марка Керра в фильме «Крушащая машина»

Легендарный американский рестлер и голливудский актёр Дуэйн Джонсон поделился деталями подготовки к образу бойца ММА Марка Керра, которого он сыграл в спортивной драме «Крушащая машина».

«Я просто сидел каждый день перед зеркалом три-четыре часа и наблюдал, как всё меняется. Было около 13 или 14 различных накладок. Незаметных, но, на мой взгляд, очень полезных. К тому времени, когда я пришел на съёмочную площадку, я уже был Марком Керром и чувствовал это – от походки до речи и взглядов на жизнь», — приводит слова Джонсона Vanity Fair.

Фильм «Крушащая машина» расскажет реальную историю бойца ММА Марка Керра, выступавшего на профессиональном уровне с 1997 по 2009 год. Во время спортивной карьеры он сталкивался с зависимостью от обезболивающих. Режиссёром картины выступил Бенни Сафди. В фильме также снялись Эмили Блант, сыгравшая супругу Керра, и украинский боксёр Александр Усик. Премьера запланирована на 3 октября 2025 года.

