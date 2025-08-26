Тарасов: контракт в России — нечто среднее между Западом и устными договорённостями

Менеджер бойцов Виталий Тарасов объяснил, как в России оформляют контракты в смешанных единоборствах. По его словам, документы подписываются в упрощённой форме, а в судах почти не используются.

«Чаще всего вы подписываете контракт и отправляете фотографию или скан. А потом на турнире уже можете передать оригинал. Моя практика показывает, что контракт в России – нечто среднее между контрактом на Западе и понятийными договорённостями. Примеров, когда кто-то пошёл бы в суд и подписанный контракт стал бы там весомым аргументом, практически нет. В то же время, возможно, как раз из-за подписанных контрактов и не доходит до судов. Всем проще и дешевле не нарушать договорённости, потому что вы их зафиксировали на бумаге и поставили подпись», – приводит слова Тарасова Sports.