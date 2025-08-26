Скидки
Тайсон Фьюри перестал следить за футболом из-за «Манчестер Юнайтед»


Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри заявил, что больше не интересуется футболом. По его словам, он перестал поддерживать «Манчестер Юнайтед» и переключился на скачки.

«Я не большой поклонник футбола, честно говоря. Раньше я болел за «Манчестер Юнайтед», но, так как сейчас они в дерьме, я больше не болею ни за какие футбольные команды. Раньше я также болел за Англию, но, когда они проиграли Исландии на Евро-2016, я навсегда покончил с футболом. Теперь я увлекаюсь скачками», — сказал Фьюри в эфире Racing TV.

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2024/2025 на 15-м месте в АПЛ. В новом чемпионате команда уступила «Арсеналу» (0:1) и сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1). Сборная Англии на Евро-2016 вылетела на стадии 1/8 финала, уступив Исландии (1:2).

