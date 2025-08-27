Шон Стрикленд высказался против тюремного наказания для сына Рэмпейджа Джексона

Боец UFC Шон Стрикленд прокомментировал инцидент с участием сына Куинтона «Рэмпейджа» Джексона Раджи, который избил рестлера на шоу Knokx Pro Wrestling в Калифорнии. По мнению Стрикленда, сын Джексона не должен попадать в тюрьму.

«Он не должен попасть в тюрьму. Тюрьма всегда должна быть крайней мерой. Меня арестовали в 19 лет за два тяжких преступления. Если бы меня посадили на пять-шесть лет, выйдя на свободу после таких условий, я бы точно кого-нибудь убил. Мне повезло, что адвокат взялся за моё дело бесплатно, и я получил возможность исправить ошибки через короткий срок заключения, работу и компенсацию пострадавшему», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети.