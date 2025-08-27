Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон Стрикленд высказался против тюремного наказания для сына Рэмпейджа Джексона

Шон Стрикленд высказался против тюремного наказания для сына Рэмпейджа Джексона
Комментарии

Боец UFC Шон Стрикленд прокомментировал инцидент с участием сына Куинтона «Рэмпейджа» Джексона Раджи, который избил рестлера на шоу Knokx Pro Wrestling в Калифорнии. По мнению Стрикленда, сын Джексона не должен попадать в тюрьму.

«Он не должен попасть в тюрьму. Тюрьма всегда должна быть крайней мерой. Меня арестовали в 19 лет за два тяжких преступления. Если бы меня посадили на пять-шесть лет, выйдя на свободу после таких условий, я бы точно кого-нибудь убил. Мне повезло, что адвокат взялся за моё дело бесплатно, и я получил возможность исправить ошибки через короткий срок заключения, работу и компенсацию пострадавшему», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети.

Материалы по теме
Видео
Сын Куинтона «Рэмпейдж» Джексона избил рестлера в прямом эфире
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android