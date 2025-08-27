Соннен: поединок Топурии и Пимблетта сейчас привлекательнее, чем с Махачевым

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик американец Чейл Соннен объяснил, почему поединок 28-летнего непобеждённого обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузина Илии Топурии со звёздным британцем Пэдди Пимблеттом выгоднее, чем бой с россиянином Исламом Махачевым.

«Ислам и Илия — это не такая масштабная битва, какой её пытаются представить люди. Это может произойти через некоторое время и при других условиях. Но вот вывеска «Илия против Пэдди» сейчас привлекает больше внимания, чем «Илия против Ислама». Если вы дадите Махачеву титул, то, возможно, тогда будет другой разговор», — сказал Соннен в эфире ESPN.